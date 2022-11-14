Уже не секрет: что будет с ценами на мясо в 2023 году

Ситуация в мясной отрасли, сложившаяся в этом году, ведет к тому, что цены на продукцию в 2023 году могут порадовать потребителей. Об этом рассказал руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

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Дело в том, что мяса в нашей стране производится больше, чем потребляется. И в текущем году тенденция на рост выпуска мяса птицы и свинины продолжилась.

«Из-за этого средние оптовые цены на эти виды мяса в начале ноября оказались на 5-25% ниже уровня цен годом ранее», - рассказал Юшин сайту rg.ru.

Если ситуация сохранится, то в 2023 году производство указанных видов мяса еще прибавится на 2-4%. Исходя из этого, повышение стоимости мяса для потребителей едва ли произойдет