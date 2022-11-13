Не платить ни в коем случае! В Роскачестве предостерегли всех, кто закупается в «Магните», «К&Б» и «Пятерочке»

Специалисты Роскачества дали дельный совет всем тем, кто является частым покупателем таких популярных торговых сетей, как «Пятерочка», «Магнит», «Красное&Белое» и многих других. Так, эксперты указали, за что потребители ни в коем случае не должны платить в этих магазинах.

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Так, многие покупатели сталкиваются с ситуацией, когда цена товара на полке и на кассе заметно отличается. И как правило, вторая цена всегда на порядок выше той, что была на прилавке.

В свою очередь, начальник отдела по работе с гражданами и организациями Роскачества Елена Карпенко призывает россиян не платить на кассе по второй, увеличенной цене.

Так, эксперт дала понять, что ценник товара в магазине должен совпадать и на прилавке, и на кассе. В том случае, если в чеке будет выявлена подмена (разница в цене), покупатель всегда может обратиться к администратору магазина, пишет PRIMPRESS.