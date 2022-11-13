До 14 тысяч каждый месяц: кто с Нового года будет получать единое пособие для семей с детьми

С 1 января следующего года в России начнет работу объединенный Социальный фонд. Одно из первых и главных нововведений - это единое соцпособие для семей с детьми до 17 лет. Оно объединит около семи действующих выплат.

Раньше для того, чтобы получать каждую из этих выплат, заявители собирали отдельные пакеты документов и подавали их в разные инстанции, в том числе ПФР и ФСС. Теперь правительство объединило выплаты, и с Нового года они будут выплачиваться по одному заявлению.

Беременные малоимущие женщины благодаря единому пособию смогут получать больше материальной поддержки. Они будут иметь возможность получать до 100% регионального прожиточного минимума на взрослого человека, пишет Banki.ru.

Данная мера поддержки станет единственной для тех семей, где ребенок родится уже после 1 января 2023 года. У кого произошло пополнение в семействе до 31 декабря 2022 года, те смогут выбрать форму поддержки - единую выплату или прежние семь пособий.

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