Бонус - максимум 75 тысяч рублей! На какую денежную льготу могут рассчитывать пенсионеры с 14 ноября

Уже с 14 ноября у пенсионеров появится возможность оформить новую выплату. Однако есть условия. Пожилые россияне могут получить приятный денежный бонус - по тысяче рублей за каждый совместный год жизни. Подробнее рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов.

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В первую очередь, речь идет о выплате на региональном уровне. Местные власти стараются оказывать поддержку тем пожилым людям, которые много лет прожили в браке. Это так называемый «супружеский стаж». Согласно ему россиянам положена приятная льгота, размер которой зависит от региона проживания гражданина.

Так, самую больную выплату назначают в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в ЯНАО. Там пенсионеры могут получить по тысяче рублей за каждый год совместной жизни.

«Начинается отсчет с пятидесятилетнего юбилея брака, за который полагается выплата 50 тысяч рублей, а максимум можно получить 75 тысяч рублей за 75 лет жизни вместе», — уточнил Власов в беседе с PRIMPRESS.

Кстати, пенсионерам Ленинградской области, которые заранее обратились за выплатой, деньги начнут перечислять на карту уже с 14 ноября.