Названы счастливчики: россиянам рассказали, кому с 1 января повысят зарплаты

С 1 января 2023 года в России вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ), в связи с этим ожидать прибавку нужно тем, чей доход привязан к этому показателю. То есть, госслужащим и некоторым другим категориям сотрудников. Об этом рассказала эксперт Людмила Иванова-Швец.

«Согласно ст.134 ТК РФ работодатель должен индексировать заработную плату в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Но фактически, когда и на сколько индексировать заработную плату, решает работодатель», - объяснила экономист в беседе с агентством «Прайм».

Рост зарплат ожидает тех, кто получает свои ежемесячные выплаты на уровне МРОТ или их заработная плата зависит этого показателя.

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