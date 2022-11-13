Названы счастливчики: россиянам рассказали, кому с 1 января повысят зарплаты

С 1 января 2023 года в России вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ), в связи с этим ожидать прибавку нужно тем, чей доход привязан к этому показателю. То есть, госслужащим и некоторым другим категориям сотрудников. Об этом рассказала эксперт Людмила Иванова-Швец.
«Согласно ст.134 ТК РФ работодатель должен индексировать заработную плату в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Но фактически, когда и на сколько индексировать заработную плату, решает работодатель», - объяснила экономист в беседе с агентством «Прайм».
Рост зарплат ожидает тех, кто получает свои ежемесячные выплаты на уровне МРОТ или их заработная плата зависит этого показателя.
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Как объяснила эксперта, в коммерческих структурах индексация может происходить по-разному. Есть отрасли, в которых зарплата индексируется ежегодно. Это такие сферы, как нефтегазовый сектор, металлургия, банковская сфера. Иванова-Швец отметила, что порядок индексации определяет сама организация. Чаще всего этот процесс происходит не с 1 января, а с марта-апреля.