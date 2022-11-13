Повышенные риски: эксперт рассказал об опасности самых выгодных вкладов

Банки часто предлагают своим клиентам оформить инвестиционные вклады и инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). При этом они могут нести в себе высокие по сравнению со вкладом риски. Об этом рассказал специалист по международным финансовым рынкам Георгий Свирин.

Он напомнил, что инвестиционные вклады чаще всего состоят из депозитной и инвестиционной части. Сохранность денег, направленных в рамках продукта на инвестиции, будет зависеть от состояния финансового рынка, рассказал Свирин. Он также посоветовал клиентам банков проверять размер комиссии за управление средствами, передает «Прайм».