Повышенные риски: эксперт рассказал об опасности самых выгодных вкладов

Банки часто предлагают своим клиентам оформить инвестиционные вклады и инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). При этом они могут нести в себе высокие по сравнению со вкладом риски. Об этом рассказал специалист по международным финансовым рынкам Георгий Свирин.
Он напомнил, что инвестиционные вклады чаще всего состоят из депозитной и инвестиционной части. Сохранность денег, направленных в рамках продукта на инвестиции, будет зависеть от состояния финансового рынка, рассказал Свирин. Он также посоветовал клиентам банков проверять размер комиссии за управление средствами, передает «Прайм».
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
Инвестиционное страхование жизни - это нечто среднее между накопительным страхованием жизни (НСЖ) и инвестиционным вкладом. НСЖ в этом случае позволит застрахованному получать выплаты в случае болезни или утраты дееспособности. Продукты также позволят получать доход в среднем на три-шесть процентов выше, чем по стандартному вкладу, заключил Свирин.