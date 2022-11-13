Жест дружбы: Индия решила удвоить объем торговли с Россией

Индия планирует в два раза увеличить объемы торговли с Россией. Об этом пишет издание The Indian Express.
«Это будет дополнительно стимулироваться использованием индийской рупии для торговых расчетов», - говорится в статье издания.
На этой неделе власти Индии разрешили использовать национальную валюту в международных торговых расчетах. В Министерстве торговли страны рассказали, что это сделано для упрощения и облегчения международных операций в рупиях. Эксперты также отметили рост интереса к интернационализации индийской валюты.
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За последнее время объемы торговли между Россией и Индией существенно выросли. В основном за счет резкого увеличения поставок в Индию российской нефти. К примеру, в октябре Москва стала крупнейшим поставщиком топлива в Нью-Дели, обогнав Саудовскую Аравию и Ирак.