Жест дружбы: Индия решила удвоить объем торговли с Россией

Индия планирует в два раза увеличить объемы торговли с Россией. Об этом пишет издание The Indian Express.

«Это будет дополнительно стимулироваться использованием индийской рупии для торговых расчетов», - говорится в статье издания.

На этой неделе власти Индии разрешили использовать национальную валюту в международных торговых расчетах. В Министерстве торговли страны рассказали, что это сделано для упрощения и облегчения международных операций в рупиях. Эксперты также отметили рост интереса к интернационализации индийской валюты.