Россияне смогут получить 22 тысячи от государства: деньги достанутся родителям учащихся или студентов

Родители детсадовцев, учащихся или студентов могут получить от государства до 22 100 рублей, если их отпрыски обучаются за деньги.

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Для этого учебное заведение должно всего лишь иметь лицензию на данный вид деятельности. Это может быть детский сад, школа, колледж, техникум, вуз.

Форма обучения ребенка должна быть дневной, а его возраст не должен превышать 24 года. Как сообщили эксперты «Госуслуг», граждане могут вернуть часть своих денег, которые они потратили на образование своих наследников в виде 13% от стоимости обучения.

Подать декларацию на возврат налога можно в личном кабинете налогоплательщика и только за один год уплаты НДФЛ.

Источник: t.me/gosuslugiforparents.