Ни дня не работали, а деньги капают! Какая пенсия полагается не платившим налоги тунеядцам

В Сети разгорелись бурные дебаты на тему социальной пенсии для тех, кто ни для не работал. В ответ эксперты дали исчерпывающий комментарий по поводу данных выплат для той категории лиц, которую в советские годы было принято называть тунеядцами.

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Так, аналитики дали разъяснения относительно социальной пенсии, которая полагается тем, кто не успел наработать положенный стаж для обычной пенсии. Также это касается и тех лиц, которые и вовсе не работали. Из чего же складывается выплата по старости для этих граждан?

Понять недовольных, как считают эксперты, можно. Все-таки социальная пенсия для тунеядцев сопоставима с пенсией тех, кто добросовестно трудился и имеет многолетний стаж. К примеру, если речь идет о воспитателях в детском саду. И это при том, что тунеядцы не платили налоги, не наработали стаж и вполне возможно скрывали свой доход.

Сейчас в среднем социальная пенсия по России составляет немногим больше 5 тысяч рублей, а регионы самостоятельно увеличивают ее с помощью разных доплат, чтобы сумма в итоге была не ниже прожиточного минимума.

Таким образом, пенсия тунеядцев, можно сказать, равна выплатам тех, кто отработал от двадцати до сорока лет, пишет Vnimanie.pro со ссылкой «Налоги и бухгалтерия».