В Госдуме озвучили новые правила получения гражданства для детей

Стало известно, какие поправки внесли в законопроект о гражданстве.

После президентской поправки дети в возрасте от 14 до 18 лет смогут получать гражданство РФ без нотариального заверения подписи.

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Также сократилось число требований к 20 категориям лиц при получении гражданства РФ. А глава государства получил больше полномочий при определении лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства.