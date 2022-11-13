В Госдуме озвучили новые правила получения гражданства для детей

Стало известно, какие поправки внесли в законопроект о гражданстве.
После президентской поправки дети в возрасте от 14 до 18 лет смогут получать гражданство РФ без нотариального заверения подписи.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Также сократилось число требований к 20 категориям лиц при получении гражданства РФ. А глава государства получил больше полномочий при определении лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства.
«Для приобретения гражданства Российской Федерации ребенком в возрасте от 14 до 18 лет или прекращения гражданства Российской Федерации такого ребенка необходимо его письменное согласие. Подлинность подписи ребенка свидетельствуется в порядке, определенном положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации», – приводят текст документа ria.ru.
Напомним, ранее появилась информация о поставках лекарств для льготников в новые регионы.