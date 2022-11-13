Индексация пенсии должна быть! В Госдуме выступили за повышение выплат работающим пенсионерам

Работающим пенсионерам в 2023 году отказали в индексации пенсий, при этом неработающим пенсионерам в России выплаты увеличат уже с января на 4,8%.

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Однако некоторые депутаты в Государственной думе решили, что данный факт несправедлив и выступили за индексацию пенсий в том числе и у работающих пенсионеров.

«Нужно возвращать индексацию, которой их незаслуженно лишили», - заявил Сергей Миронов.

Он считает, что пенсию работающих граждан вполне реально повысить на 5,5%. Депутат считает, что у государства на это есть ресурсы. Пока пенсионерам, которые остались без надбавки, остается только надеяться, что инициатива Миронова будет услышана.

Источник: Pensnews.ru.