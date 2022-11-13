Просмотр телевидения в России резко подорожает: сериалы и шоу станут многим не по карману

Не секрет, что для многих россиян просмотр телевидения и Интернета - одно из главных удовольствий и развлечений. Ходить в клубы, путешествовать и посещать рестораны многие не могут из-за финансовых проблем, да и не каждый любит столь бурные развлечения.

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Поэтому новость о том, что ТВ и использование Всемирной паутины подорожает на 10-15% сразу станет шокирующей для львиной доли соотечественников. Увы, это не утка.

Прогноз о повышении цен на услуги связи сделали исследователи компании TelecomDaily, которые проанализировали нынешнюю экономическую ситуацию. По их мнению, российским компаниям не хватает комплектующих из-за санкций и теперь коммуникаторам придется искать сложные пути для поставок оборудования.

Кроме того, организации не могут теперь получать кредиты на прежних условиях, да и инфляция дает о себе знать. Удорожание произойдет уже в 2023 году.

Увы, но те граждане, чья пенсия и зарплата не повысится в это период тоже на 10-15%, ощутят скачок цен на себе существенно.

Источник: Pensnews.ru.