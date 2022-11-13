Давка в зале и пробки в городе: чем обернулся концерт «Руки вверх»

«Одни утверждают, что поначалу были открыты только два выхода из зала, что привело к появлению давки, длившейся правда недолго – менее десяти минут, так как сотрудники ЛДК поспешили открыть и остальные выходы, другие уверяют, что зрители спокойно без всяких эксцессов покидали помещение. Комментариев организаторов концерта или руководства ледового дворца на эту тему пока не появилось», – отметили в kem.kp.ru.