Давка в зале и пробки в городе: чем обернулся концерт «Руки вверх»

В пятницу, 11 ноября, в Кемерове состоялся концерт группы «Руки вверх». Жители столицы Кузбасса с нетерпением ждали появления солиста музыкального коллектива – Ромы Жукова.
Вот только приезд артиста спровоцировал многочисленные неприятные последствия. Притомский проспект Кемерова «встал» из-за большого количества машин. Весь город спешил на выступление Жукова.
Те, кто успел попасть на концерт легендарной группы, остались довольны. Даже несмотря на давку после мероприятия.
«Одни утверждают, что поначалу были открыты только два выхода из зала, что привело к появлению давки, длившейся правда недолго – менее десяти минут, так как сотрудники ЛДК поспешили открыть и остальные выходы, другие уверяют, что зрители спокойно без всяких эксцессов покидали помещение. Комментариев организаторов концерта или руководства ледового дворца на эту тему пока не появилось», – отметили в kem.kp.ru.