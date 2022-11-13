Россиянам рассказали, что известно WhatsApp о пользователях

WhatsApp

WhatsApp. Фото: Global Look Press 

Этот мессенджер неоднократно вызывал опасения по поводу сохранности персональных данных.

Пользователей WhatsApp предупредили, что приложение может собирать информацию из памяти телефона автоматически.

WhatsApp может быть известна модель смартфона, часовой пояс и язык устройства. Также IP-адрес, тип операционной системы и даже процент заряда аккумулятора – не секрет для компании.

«Современные реалии таковы, что мы не можем быть стопроцентно уверены, что WhatsApp собирает исключительно те данные, которые декларирует. И в случае необходимости или в результате масштабной кибератаки не сможет включить микрофон и устроить прослушку», – отметил эксперт в беседе с 1prime.ru.

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«Лишь единицы используют WhatsApp исключительно для отправки текстовых сообщений», – добавил заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

К слову, у мессенджера есть доступ к контактам и данным о транзакциях, которые совершали через приложение.

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