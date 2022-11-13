Россиянам рассказали, что известно WhatsApp о пользователях

Пользователей WhatsApp предупредили, что приложение может собирать информацию из памяти телефона автоматически.

WhatsApp может быть известна модель смартфона, часовой пояс и язык устройства. Также IP-адрес, тип операционной системы и даже процент заряда аккумулятора – не секрет для компании.

«Современные реалии таковы, что мы не можем быть стопроцентно уверены, что WhatsApp собирает исключительно те данные, которые декларирует. И в случае необходимости или в результате масштабной кибератаки не сможет включить микрофон и устроить прослушку», – отметил эксперт в беседе с 1prime.ru.

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