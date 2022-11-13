Росконтроль показал, какая дрянь внутри кормов для животных: 60 % – фальсификат

Росконтроль выяснил, что 60% кормов для животных изготавливаются с нарушениями технологии производства.

В лаборатории ФГБНУ «ВГНКИ» организация провела исследования кормов для кошек и собак. Из более чем 700 исследованных образцов проб кормов в 412 выявили нарушения.

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Анализ показал, что на этикетке производители часто пишут фантазийный состав, изменяя чаще всего содержание и вид мяса. Какое-то они «забывали» написать на упаковке, какое-то было лишним, а где-то его явно было указано больше, чем имелось (по сравнению с растительными ингредиентами).

Россельхознадзор расценил эти факты как фальсификат, который несет в себе риски.