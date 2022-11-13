Даже за плохую работу: юрист назвала тех, кого не будут лишать премии

Стало известно, кому положена премия даже с безответственным подходом к рабочему процессу.

Если премия увеличивает заработную плату сотрудника до МРОТ, ее нельзя лишать. Поскольку иначе работодатель нарушит закон. Важно помнить, что отработавший рабочее время полностью получает зарплату не ниже МРОТ.

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