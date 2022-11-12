А это точно не шутка? Пенсионеры узнали размер прибавки на Новый год

Не так давно стало известно, что в 2023 году произойдет индексация пенсии. Ранее эксперт раскрыл минусы этой индексации, которая будет рекордной — 15% за год. А в ноябре уже некоторые граждане получили надбавки. Теперь грядет Новый год и по информации от специалистов из ПФР, неработающие пенсионеры получат прибавку к своим пенсиям к этому празднику.
Замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов заявил, что выплаты для пожилых граждан проиндексируют на 2,6 процента.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Таким образом, размер пенсии для пенсионеров в 2023 году в среднем поднимется на 1 тысячу рублей.
Примечательно, что многие могут посмеяться над такой небольшой надбавкой, но все же для большинства пожилых граждан даже 1 000 рублей – приятный бонус.