А это точно не шутка? Пенсионеры узнали размер прибавки на Новый год

Не так давно стало известно, что в 2023 году произойдет индексация пенсии. Ранее эксперт раскрыл минусы этой индексации, которая будет рекордной — 15% за год. А в ноябре уже некоторые граждане получили надбавки. Теперь грядет Новый год и по информации от специалистов из ПФР, неработающие пенсионеры получат прибавку к своим пенсиям к этому празднику.