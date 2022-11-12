Хороший шанс решить конфликт! Астролог рассказала, что нужно сделать 13 ноября

Астролог Елена Мун дала свой прогноз на воскресенье, 13 ноября. По словам специалиста, этот день может стать благоприятным для всех знаков зодиака. Он особенно подходит для решения давних конфликтов.

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