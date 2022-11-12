Хороший шанс решить конфликт! Астролог рассказала, что нужно сделать 13 ноября

Астролог Елена Мун дала свой прогноз на воскресенье, 13 ноября. По словам специалиста, этот день может стать благоприятным для всех знаков зодиака. Он особенно подходит для решения давних конфликтов.
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«Это хороший день для налаживания отношений, примирения. Если предстоит тяжелый разговор, проведите его в этот день. Неприятные последствия будут минимальны», — рассказала Мун.
Астролог посоветовала всем знакам зодиака не лениться и постараться быть собранными. Тогда 13 ноября может принести им успешное партнерство.
«Именно в такие дни обычно создаются настоящие творческие шедевры. Хороший день для проведения благотворительных акций», — сообщила Елена порталу «А теперь внимание!».