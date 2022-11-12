Подходит даже для детского питания! В Роскачестве назвали лучший хлеб

Специалисты Роскачества изучили хлеб «Бородинский». Для проверки эксперты закупили товары 26 производителей и провели лабораторные опыты. Критериями стали качество, безопасность и соответствие маркировке.

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Безопасными оказались все изученные продукты, однако высшую оценку получил хлеб «Славянский». Его микробиологические показатели соответствовали требованиям продукции для детского питания.

Товар не содержал консервантов и был приготовлен из качественной муки. Его внешний вид, вкус, запах, кислотность, содержание соли и сахара полностью устроили экспертов.