Опасные вклады: аналитик ответила на волнующий вопрос

Эксперт в области банковского дела заявила, что вклад не так сложно открыть. Труднее найти подходящую для этого организацию.

Специалист напомнила, что всегда нужно внимательно читать условия договора. А перед подписанием документа, стоит разобрать условия открытия вклада.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».