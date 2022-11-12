Опасные вклады: аналитик ответила на волнующий вопрос

Эксперт в области банковского дела заявила, что вклад не так сложно открыть. Труднее найти подходящую для этого организацию.
Специалист напомнила, что всегда нужно внимательно читать условия договора. А перед подписанием документа, стоит разобрать условия открытия вклада.
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«При выборе банка для открытия вклада нужно учитывать, участвует ли кредитная организация в системе АСВ (Агентство страхования вкладов — прим. ред.). В России действует 328 банков, из них в системе АСВ участвует 302. Вклады в оставшихся 26 характеризуются повышенным уровнем риска», – передали слова Ващелюк 1prime.ru.
Напомним, ранее россиянам дали совет по хранению наличных.