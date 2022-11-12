Будьте внимательней: официанты проворачивают махинации с подвыпившими клиентами

Теперь за контролем персонала в ресторанах будет следить искусственный интеллект. Все потому, что официанты стали обманывать посетителей и составлять ложные чеки.

Недавно в одном из заведений Санкт-Петербурга девушки отвлекали подвыпивших клиентов ресторана по сговору с работниками.

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Так официантам удалось пробить в чеке сумму, которая не являлась действительной.