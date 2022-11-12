Будьте внимательней: официанты проворачивают махинации с подвыпившими клиентами

Официант

Официант. Фото: Global Look Press

Пока посетители ресторана отвлекаются на эффектных сообщниц, работники заведения обворовывают.

Теперь за контролем персонала в ресторанах будет следить искусственный интеллект. Все потому, что официанты стали обманывать посетителей и составлять ложные чеки.

Недавно в одном из заведений Санкт-Петербурга девушки отвлекали подвыпивших клиентов ресторана по сговору с работниками.

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Так официантам удалось пробить в чеке сумму, которая не являлась действительной.

«Соучастницы знакомились с мужчинами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, после чего предлагали им дальнейшее употребление спиртных напитков. Затем, отвлекая их внимание, по сговору с работниками заведений вводили в терминал оплаты суммы, многократно превышающие стоимость приобретенных напитков, тем самым похищая их имущество мошенническим путем», – приводят в iz.ru сообщение регионального управления СКР.

Также официанты специально приносят сдачу мелочью или некачественными купюрами. Клиенты отказываются от таких денег. А работники забирают эти средства в свой карман.

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