Не хватает белка и витаминов! В Роскачестве обнаружили хлеб, напичканный пестицидами

Специалисты Роскачества изучили хлеб «Бородинский». Для проверки эксперты закупили товары 26 производителей и проверили их по десяти критериям качества и безопасности.

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В антирейтинг попал продукт компании «Режхлеб». В нем обнаружили следы пестицида пиримифос-метила. По мнению экспертов, он мог попасть в состав из сырья.

Помимо этого в хлебе оказалось недостаточно витаминов (В1, В3, Е) и белка. Масса изделия отличалась от заявленной на упаковке.