Не навреди соседу: юрист объяснила, как правильно утеплить квартиру

Специалист Европейской юридической службы Србуи Иващенко рассказала, как утеплить квартиру без нарушения нормативных документов.

Самым доступным способом повышения теплоэффективности помещений является утепление окон.

«Если вы решили утеплить свою квартиру изнутри, то имеет значение из каких материалов это утепление, представляет оно пожарную опасность или нет», – отметила эксперт.

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«Важна и экологическая безопасность – в материалах не должно быть вредных веществ, которые будут испаряться во время эксплуатации квартиры. Утепление не должно провоцировать рост грибка и плесени», – добавила юрист в беседе с 1prime.ru.