«Не спешите к розетке»: специалист рассказал, что делать со смартфоном после мороза

Стало известно, почему нельзя заряжать смартфон сразу после нахождения на холоде.
Если не последовать инструкции специалиста, придется восстанавливать смартфон в сервисном центре.
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«При зарядке смартфона необходимо учитывать и такой фактор, как температура окружающей среды. Она должна быть не ниже +10 и не выше +40 градусов. Поэтому, зайдя в помещение с мороза, не спешите к розетке. Необходимо, чтобы гаджет побыл какое-то время при комнатной температуре», – рассказал Никита Ефимов.
Еще специалист посоветовал не разряжать телефон до нуля. Так как устройство может больше не включиться.
«Если взять зарядку с большим количеством ампер, чем нужно смартфону, заряд будет идти быстрее, но емкость батареи начнет постепенно уменьшаться. Скажем, через год деградация аккумулятора будет уже хорошо заметна. Использовать зарядку одного бренда, но от разных устройств, нельзя по той же причине. Например, заряжая iPhone шнуром от iPad, вы тоже быстро «убьете» аккумулятор», – добавил эксперт в беседе с ria.ru.