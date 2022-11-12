«Не спешите к розетке»: специалист рассказал, что делать со смартфоном после мороза

Еще специалист посоветовал не разряжать телефон до нуля. Так как устройство может больше не включиться.

«Если взять зарядку с большим количеством ампер, чем нужно смартфону, заряд будет идти быстрее, но емкость батареи начнет постепенно уменьшаться. Скажем, через год деградация аккумулятора будет уже хорошо заметна. Использовать зарядку одного бренда, но от разных устройств, нельзя по той же причине. Например, заряжая iPhone шнуром от iPad, вы тоже быстро «убьете» аккумулятор», – добавил эксперт в беседе с ria.ru.