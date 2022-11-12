У ГИБДД появится новый повод забрать автомобиль у водителей

ГИБДД совместно с представителями службы судебных приставов выйдут на дороги с 13 ноября, чтобы вычислить злостных уклонителей от налогов.

Если водитель должен несколько сотен тысяч, его автомобиль могут продать. Вырученная сумма пойдет на погашение долгов.

При меньших суммах водителя лишают права продать или подарить машину.

«Так, например, на днях в Липецкой области специалисты в ходе подобной проверки обнаружили сразу 15 водителей-должников, в итоге арестованы были семь автомобилей, владельцы которых не смогли покрыть накопившиеся у них суммы», – отметили в primpress.ru.

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