«Будущее как никогда туманно»: глава Центробанка Набиуллина напугала россиян

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме Finopolis в Москве допустила оценку будущего, которая напугала россиян. В Сети пользователи начали паниковать и срочно искать более конкретные сценарии перспектив.
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А глава Банка России сделала это невзначай, потому что ее обращение было связано не с перспективами, а с конкретным человеком – покинувшим ее команду этим летом заместителем Сергеем Швецовым. Он был «внутренним футурологом» ведомства, теперь без него, как дала понять глава, трудно.
«И сейчас, когда будущее как никогда туманно, мы, конечно, особенно скучаем по вам, Сергей Анатольевич», - высказалась Набиуллина. Паблики тут же подхватили оценку будущего от руководителя финансового ведомства, а люди запереживали.