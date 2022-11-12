«Будущее как никогда туманно»: глава Центробанка Набиуллина напугала россиян

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме Finopolis в Москве допустила оценку будущего, которая напугала россиян. В Сети пользователи начали паниковать и срочно искать более конкретные сценарии перспектив.

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А глава Банка России сделала это невзначай, потому что ее обращение было связано не с перспективами, а с конкретным человеком – покинувшим ее команду этим летом заместителем Сергеем Швецовым. Он был «внутренним футурологом» ведомства, теперь без него, как дала понять глава, трудно.