«Ситуации из разряда «тихий ужас»»: синоптики предупредили о сильном снегопаде

Новая рабочая неделя принесет обильные осадки. Перемену погоды стоит ждать жителям центральной России, на северо-западе, а также на Урале.

Синоптики отметили, что на смену аномальному теплу придет снежная зима.

«Синоптики рассказали о грядущем серьезном изменении погоды в российских регионах. По словам метеорологов, уже с 14 ноября жителям многих частей нашей страны стоит готовиться к ситуации из разряда «тихий ужас». При этом такие изменения затронут очень большую площадь», – отметили в primpress.ru.