«Ситуации из разряда «тихий ужас»»: синоптики предупредили о сильном снегопаде

Новая рабочая неделя принесет обильные осадки. Перемену погоды стоит ждать жителям центральной России, на северо-западе, а также на Урале.
Синоптики отметили, что на смену аномальному теплу придет снежная зима.
«Синоптики рассказали о грядущем серьезном изменении погоды в российских регионах. По словам метеорологов, уже с 14 ноября жителям многих частей нашей страны стоит готовиться к ситуации из разряда «тихий ужас». При этом такие изменения затронут очень большую площадь», – отметили в primpress.ru.
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«В столичном регионе разница воскресенья с понедельником составит семь градусов, в начале недели столбики термометров упадут уже до минус пяти градусов по ночам», – заявили метеорологи.
На северо-западе температура воздуха будет не выше трех градусов тепла. А на Урале ожидаются не только морозы, но и сильные снегопады.