Кролик будет щедрым: эти знаки зодиака будут купаться в деньгах в 2023 году

Многие люди ждут наступления 2023 году еще и потому, что он сулит благополучие отдельным знакам зодиака. Астролог Пандит Сомнатх из Индии перечислил созвездия, представители которых будут купаться в деньгах в год Кролика.

Повезет в финансовом плане Близнецам. Они ощутят повышение благосостояния с апреля – главное, не упустить возможности.

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Увеличатся доходы у Львов. Однако, повышать денежное состояние ни в коем случае не следует в рискованных проектах. Лучше идти проверенными путями.

В первой половине года денег привалит Девам. Финансовое изобилие будет продолжаться до апреля, а также настигнет их в декабре.

Повезет в деньгах и Веса. Год для них будет удачным, а потому в октябре они смогут потратить больше обычного. А вот Водолеям вкладывать и инвестировать можно – год для этого у них удачных. Результаты будут потрясающие, особенно в июне и июле.

По материалам сайта Wday.ru