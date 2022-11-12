Купили доллары? Уже известно, что произойдет с рублем в 2023 году

Что будет с рублем в следующем году, спрогнозировал финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев. В интервью сайту rg.ru эксперт рассказал, что устоявшаяся в этом году тенденция по укреплению национальной валюты едва ли сохранится в 2023-м. Поскольку в будущем падение экспорта энергоносителей, от которых так сильно зависит курс рубля, только усилится.

«К концу этого квартала российская валюта будет торговаться на уровне 65-67 рублей за доллар и 62-64 рублей за евро. В 2023 году при усилении мирового кризиса уровень может дойти до 80-85 рублей за доллар и 76-80 рублей за евро», - сообщил эксперт.