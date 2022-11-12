Все изменится с 14 ноября: россиянам дали совет по хранению наличных

«По словам специалистов, новые условия для владельцев наличных денег наступят уже с 14 ноября, когда появится новая информация об инфляции в стране. Данные опубликует Росстат по итогам прошедшей недели и в перерасчете на годовое выражение. И большинство экспертов сходятся во мнении, что процесс дефляции, который фиксировался в России в последние месяцы, уже прекратится, и начнется медленный рост цен», – заявили в primpress.ru.