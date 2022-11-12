Все изменится с 14 ноября: россиянам дали совет по хранению наличных

С 14 ноября появятся новые условия для тех, кто хранит деньги на руках наличными купюрами.
Чтобы такие средства не потеряли ценность, специалисты советуют положить их в банк. Причиной для изменения в хранении послужил приближающийся рост инфляции:
«Общий уровень инфляции начнет увеличиваться, а это значит, что хранение денег в виде наличных станет еще более бессмысленным. Это подтвердил, в частности, директор департамента рынков капитала Accent Capital Андрей Аржанухин».
«По словам специалистов, новые условия для владельцев наличных денег наступят уже с 14 ноября, когда появится новая информация об инфляции в стране. Данные опубликует Росстат по итогам прошедшей недели и в перерасчете на годовое выражение. И большинство экспертов сходятся во мнении, что процесс дефляции, который фиксировался в России в последние месяцы, уже прекратится, и начнется медленный рост цен», – заявили в primpress.ru.
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Напомним, ранее россиян предупредили об увеличении цен на коммунальные услуги.