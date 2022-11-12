«Придет ковид со смертностью 90%»: глава Курчатовского института рассказал о биологическом оружии американцев

Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук считает, что миру в наше время нужно бояться вовсе не международных или внутренних конфликтов. Самая страшная опасность, которая существует - это биологическая опасность, и избавиться от нее не так просто.
Ковальчук, в частности, считает, что человечество может погибнуть от нового коронавируса с низким процентом выживаемости.
«Вы должны понимать: атомная эра прошла, и зонтик атомный, который спасает нас с вами сегодня, ветшает, потому что убьют нас с вами другим путем — придет ковид со смертностью 90%, где из десяти человек девять умрут. И на этом закончится все», — заявил он на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.
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По мнению главы Курчатовского института, распространяемые по планете вирусы - дело рук Соединенных Штатов, разместивших повсюду свои лаборатории. Для начала своими вирусами, такими, к примеру, как африканская чума свиней, они заражали скот и губили сельское хозяйство. Теперь пришел черед людей, считает Ковальчук.
По данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день около 6,5 млн человек по всему миру умерли в результате заболевания коронавирусом или его последствий. По состоянию на 9 ноября 2022 года, люди получили более 12,8 млрд доз антиковидной вакцины.