«Придет ковид со смертностью 90%»: глава Курчатовского института рассказал о биологическом оружии американцев

Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук считает, что миру в наше время нужно бояться вовсе не международных или внутренних конфликтов. Самая страшная опасность, которая существует - это биологическая опасность, и избавиться от нее не так просто.

Ковальчук, в частности, считает, что человечество может погибнуть от нового коронавируса с низким процентом выживаемости.

«Вы должны понимать: атомная эра прошла, и зонтик атомный, который спасает нас с вами сегодня, ветшает, потому что убьют нас с вами другим путем — придет ковид со смертностью 90%, где из десяти человек девять умрут. И на этом закончится все», — заявил он на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

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