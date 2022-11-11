«Никаких эмоций»: эксперт рассказала, как научить ребенка не быть транжирой

Финансовый консультант Татьяна Волкова дала советы родителям по поводу детей, которые с каждым днем просят все больше и больше денег на карманные расходы.
По словам эксперта, это говорит об ошибках в воспитании. Из-за этого ребенок не соотносит размер доходов родителей с размером его потребностей. В этом случае Волкова рекомендовала включать свое чадо в процесс планирования расходов семьи.
«Начните совместно планировать траты, учитывая его запросы. Если вы видите, что его статьи расходов постоянно растут, показывайте ему соотношение вашего дохода с его финансовыми тратами. Обязательно расскажите ему, как достаются вам эти деньги», - посоветовала родителям Татьяна Волкова, пишет портал «А теперь внимание!».
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Она рассказала, что в таком случае нельзя включать эмоции в ответ на просьбы ребенка. Нужно научиться взаимодействовать конструктивно. Эксперт также посоветовала учиться финансовой грамотности самим родителям, попутно вовлекая ребенка в этот процесс.