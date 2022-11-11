«Никаких эмоций»: эксперт рассказала, как научить ребенка не быть транжирой

Финансовый консультант Татьяна Волкова дала советы родителям по поводу детей, которые с каждым днем просят все больше и больше денег на карманные расходы.

По словам эксперта, это говорит об ошибках в воспитании. Из-за этого ребенок не соотносит размер доходов родителей с размером его потребностей. В этом случае Волкова рекомендовала включать свое чадо в процесс планирования расходов семьи.