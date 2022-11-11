Эксперт рассказала, чего можно ожидать от доллара и евро в ближайшее время

Финансовый консультант Татьяна Волкова рассказала, чего в ближайшее время можно ждать от доллара и евро. На сегодняшний день курс валют по отношению к рублю зависит от геополитического фактора.

Волкова рассказала об окончании налогового периода, который был в конце октября. По словам эксперта, это важная причина, почему рубль укреплялся: объем покупки валюты в этот период большой.