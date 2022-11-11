Эксперт рассказала, чего можно ожидать от доллара и евро в ближайшее время

Финансовый консультант Татьяна Волкова рассказала, чего в ближайшее время можно ждать от доллара и евро. На сегодняшний день курс валют по отношению к рублю зависит от геополитического фактора.
Волкова рассказала об окончании налогового периода, который был в конце октября. По словам эксперта, это важная причина, почему рубль укреплялся: объем покупки валюты в этот период большой.
«Ожидаемо, что после окончания налогового периода наступает ослабление национальной валюты. При этом на сегодняшний день ослабление незначительное. На данный момент мы наблюдаем сворачивание по многим позициям. Это говорит о том, что мы вряд ли увидим в ближайшее время сильный доллар. Он может варьироваться от 61 до 63–64 рублей за единицу», — объяснила Волкова, пишет «А теперь внимание!».
По ее словам, значение доллара может дойти до 70 рублей. С евро похожая ситуация, хотя данная валюта и теряет свою силу. Волкова отметила, что точного прогноза, каким будет курс через месяц и даже через неделю дать не сможет никто.
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