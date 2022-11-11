Действенные советы! Аналитик объяснил, как можно снизить расходы

Также можно оформить банковскую карту с кешбэком и процентами на остаток, реструктуризировать кредиты и ни при каких условиях не брать микрозаймы.

Помимо этого стоит обратить внимание на экономию газа и электричества.

В крайних случаях, можно сменить жилье на более дешевое. Например, продать квартиру в центре и перебраться на окраину. Или сдавать свою дорогую недвижимость, а арендовать более бюджетную.