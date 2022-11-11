Действенные советы! Аналитик объяснил, как можно снизить расходы

Начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий рассказал, как создать финансовую подушку безопасности, чтобы не жить от зарплаты до зарплаты.
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Эксперт отметил, что в первую очередь стоит попытаться снизить расходы.
«Покупайте товары онлайн, ищите распродажи. Переключитесь на самых дешевых мобильных операторов», — процитировал специалиста 360tv.ru со ссылкой на агентство «Прайм».
Также можно оформить банковскую карту с кешбэком и процентами на остаток, реструктуризировать кредиты и ни при каких условиях не брать микрозаймы.
Помимо этого стоит обратить внимание на экономию газа и электричества.
В крайних случаях, можно сменить жилье на более дешевое. Например, продать квартиру в центре и перебраться на окраину. Или сдавать свою дорогую недвижимость, а арендовать более бюджетную.