Действенные советы! Аналитик объяснил, как можно снизить расходы

Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Эксперт рассказал, как перестать жить от зарплаты до зарплаты.

Начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий рассказал, как создать финансовую подушку безопасности, чтобы не жить от зарплаты до зарплаты. 

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Эксперт отметил, что в первую очередь стоит попытаться снизить расходы. 

«Покупайте товары онлайн, ищите распродажи. Переключитесь на самых дешевых мобильных операторов», — процитировал специалиста 360tv.ru со ссылкой на агентство «Прайм».

Также можно оформить банковскую карту с кешбэком и процентами на остаток, реструктуризировать кредиты и ни при каких условиях не брать микрозаймы. 

Помимо этого стоит обратить внимание на экономию газа и электричества. 

В крайних случаях, можно сменить жилье на более дешевое. Например, продать квартиру в центре и перебраться на окраину. Или сдавать свою дорогую недвижимость, а арендовать более бюджетную. 

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