«Вкусно — и точка»: белорусский «Макдоналдс» меняет название вслед за российским

Белорусские рестораны сети «Макдоналдс» теперь будут работать как франчайзи российской сети «Вкусно – и точка». Франчайзинговый договор недавно подписали белорусская «КСБ Виктори рестораны» и российская компания, возглавляемая Александром Говором.

О том, что «Макдоналдс» в Республике Беларусь начинает ребрендинг, сообщил официальный аккаунт сети ресторанов. В сообщении отмечается, что все рабочие места будут сохранены, да и для гостей ничего не изменится: их по-прежнему ждет качественный сервис, разнообразное меню, вкусная еда и высокое качество по доступным ценам.

Комментарий по поводу происходящего появился и на сайте «Вкусно — и точка».

«Компания «Вкусно — и точка» завершает процедуру передачи исключительных прав по договору франчайзинга белорусской сети предприятий быстрого обслуживания под управлением «КСБ Виктори рестораны». До момента перехода сеть продолжит работу под брендом «Макдоналдс» на белорусском рынке. Компания начнет работу под новым брендом в течение нескольких недель, после того как будут завершены все необходимые юридические процедуры и решены организационные вопросы», — говорится в сообщении.

В Сети это уже называют «шагом в сторону Союзного государства».

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