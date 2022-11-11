В России могут быть снижены ставки по ипотеке

Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

О ситуации с недвижимостью высказался глава Сбербанка Герман Греф.

Глава Сбербанка Герман Греф дал прогноз на ставки по ипотечным кредитам. По мнению эксперта, они могут снижаться, если инфляция не будет расти. 

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«Ипотека остается доступной, мы видим стабилизацию цен на региональных рынках на недвижимость и серьезное падение цен на московском рынке первичной недвижимости», — пояснил Греф.

Глава Сбербанка напомнил, что ставки и сейчас являются достаточно выгодными. В среднем по стране они немного превышают 10%. Наиболее низкие проценты у ипотеки с господдержкой (около 6,4%) и ипотеки для семей с детьми (около 4,5%). 

«И если инфляция не будет расти, то я думаю, что ставки дальше могут снижаться», — процитировал Грефа сайт 360tv.ru со ссылкой на эфир телеканала «Россия 1».

 

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