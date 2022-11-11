Впервые с 6 октября! Курс доллара растоптан — резкое и унизительное падение

Курс доллара на Московской бирже 11 ноября опустился ниже 60 рублей, это произошло впервые с 6 октября.

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На фоне растоптанной американской валюты, отечественная экономика выглядит впечатляюще. Профицит федерального бюджета РФ в январе-октябре составил 128,4 млрд рублей, сообщает Минфин.

Вместе с тем Еврокомиссия заявила, что Европу ждет рецессия. По прогнозу, экономики еврозоны и стран ЕС столкнутся с рецессией уже в IV квартале. Происходит это из-за повышенной неопределенности, снижения покупательской способности домохозяйств, ужесточения условий финансирования в ЕС и другим причинам.

Источник: ТАСС.