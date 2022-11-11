Росконтроль рассказал, как продавцы обманывают с чеками на кассе: схема простая

Росконтроль предупредил покупателей о том, что им нужно быть осторожными и проверять чеки, не отходя от кассы.

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В настоящий момент покупателям предлагают на кассе не распечатывать чеки. И для недобросовестных кассиров это стало поводом для обмана. Покупателям часто стали отбивать два товара, когда те брали один. Кроме того, мошенники «перепутывают» ценники, но при этом почему-то всегда в большую сторону.

Росконтроль уведомил, что покупатели обезопасят себя проверкой электронного чека сразу после покупки. А также они могут требовать вернуть деньги позже, ссылаясь на свидетельские показания и на записи видеокамеры.

Источник: roscontrol.com