Списывают деньги: Wildberries новыми правилами привел в бешенство покупателей

Wildberries с недавних пор стал списывать со своих клиентов деньги за отказ от товара. Люди, которым не понравился продукт, возвращают его на склад, по сути, не получив от компании ничего, но при этом теряют со счета 100 рублей.

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Дело в том, что маркетплейс теперь ввел новое правило – если продукция не подошла, он берет эту сумму. Россиянам она не кажется маленькой, не то что раньше (50 рублей, а потом 75 рублей).

Многие покупатели вообще не понимают, почему у них забирают деньги. Ведь в любом магазине можно посмотреть или примерить товар, а если он не подошел по каким-то характеристикам, его спокойно возвращают на полку. Почему здесь это не работает?