Курс доллара в 2023 году: прогноз финансиста неутешителен

Эксперт по финансам, аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев рассказал, какими будут рубль и доллар в следующем году. Трендом в 2022-м стало укрепление национальной валюты, поскольку власти сделали многое, чтобы спрос на доллары и евро и другие недружественные купюры упал.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Однако в 2023 году отечественная экономика по-прежнему будет пребывать в состоянии изоляции, и резкое ухудшение экспорта отразится на курсе рубля – он будет слабеть. Такой сценарий ожидается из-за санкций на энергоносители, про которые только и говорят заинтересованные страны.

«Так как полное воздействие санкций может затронуть нашу страну в первой половине 2023 года, основное ослабление российского рубля ожидается в следующем году», - цитирует Сагалаева сайт rg.ru. – «В 2023 году при усилении мирового кризиса уровень может дойти до 80-85 рублей за доллар и 76-80 рублей за евро».