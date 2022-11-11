Собственников квартир теперь смогут оштрафовать на 100 тысяч рублей – ждите проверку

В России ожидается серьезная проверка собственников квартир, которые прописали в своем жилье слишком много народа. Государство решило бороться с теми, кто продает заветный штамп в паспорте.

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Люди крупных городов поняли, что можно не работать, имея в своей собственности хоть какое жилье, даже очень маленькое и практически негодное для нормального существования. Регистрируя на своих квадратных метрах приезжих лиц, они получают около 5 тысяч рублей от каждого в месяц. При этом «сожителей» может быть прописано в квартире или доме бесконечное количество.

Предполагается, что рейд по таким «резиновым» жилищам решит проблему и остановит незаконную деятельность ушлых владельцев квартир.

Нерадивые собственники могут схлопотать немалый штраф – от 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. Он также может быть заменен на принудительные работы на срок до трех лет, либо на лишение свободы на аналогичный срок.

Источник: akket.com.