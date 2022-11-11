Сбербанк заявил о выплате денег миллионам граждан: пополнение – уже через несколько месяцев

Сбербанк сообщил о готовности выплатить немалые средства миллионам граждан. Речь идет об акционерах компании, включая физических лиц.

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Из-за сложного экономического положения Сбербанк ранее заявлял о приостановке выплаты дивидендов.

Но сейчас глава организации Герман Греф сообщил, что в 2023 году они планируют вернуться к нормальной работе и возобновить выплату долей прибыли своим акционерам.

Таким образом акционеры Сбербанка уже через несколько месяцев станут немного богаче благодаря дивидендам.

Источник: akket.com.