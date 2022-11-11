15 тысяч рублей: рассказываем, кому положены деньги за ребенка от государства

Российское правительство в последние годы активно стимулирует рождаемость, поэтому заводить детей теперь не так трудно, как раньше.
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Помимо маткапитала, к примеру, многодетные родители могут претендовать на единовременную выплату в 15 тысяч рублей. Средства выделяются из госбюджета на третьего ребенка в Мурманской области.
Деньги положены всем семьям, независимо от достатка ее членов. Заявление на получение выплаты родители имеют право написать в течение 6 месяцев с момента появления третьего малыша на свет.
Источник: murmansk.mk.ru.