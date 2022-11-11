Госдума: названы официальные способы увеличения пенсии

Telegram-канал «Государственная дума» напомнил, что некоторые пенсионеры имеют право на существенную доплату к основной доле пенсии от государства.
Это доплата до прожиточного минимума, ежемесячная денежная выплата (ветеранам, инвалидам), доплата за иждивенца, «сельская» надбавка, доплата жителям Крайнего Севера, надбавка пенсионерам старше 80 лет и другие.
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В первом случае дополнительные деньги полагаются пенсионерам, если их ежемесячное пособие от государства окажется меньше суммы прожиточного минимума. Ветераны различных войн, включая Великую Отечественную, Герои СССР и России, люди с инвалидностью и ликвидаторы Чернобыльской аварии также получают надбавку.
Прибавку дают гражданам, которые старше 80 лет, тем, кто проработал на селе более 30 лет, а также на Крайнем Севере не меньше 15 лет.