Госдума: названы официальные способы увеличения пенсии

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В первом случае дополнительные деньги полагаются пенсионерам, если их ежемесячное пособие от государства окажется меньше суммы прожиточного минимума. Ветераны различных войн, включая Великую Отечественную, Герои СССР и России, люди с инвалидностью и ликвидаторы Чернобыльской аварии также получают надбавку.

Прибавку дают гражданам, которые старше 80 лет, тем, кто проработал на селе более 30 лет, а также на Крайнем Севере не меньше 15 лет.