Ипотека под 0,1%: кому и когда полагается льготный жилищный кредит

Правительство разработало поправки к плану реализации Стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 года. В них предполагается выдача весомой льготы на ипотеку по программе «Сельская ипотека». Речь идет о процентной ставке всего в 0,1 процента, которую утвердят до 20 января 2023 года в Минфине, Минсельхозе и Минэкономразвития.

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Однако, рассчитывать на столь выгодный жилищный кредит могут не все россияне, а только проживающие на определенных территориях. В списке регионов – приграничные уголки страны. Среди них Алтайский край, Астраханская, Волгоградская, Калининградская, Новосибирская, Смоленская области, некоторые районы Дагестана и Осетии и другие субъекты.

Ранее программа «Сельская ипотека», работавшая с 2020 года, предполагала ставку в 3%. Льготой воспользовались почти 100 тысяч человек. По условиям программы, под низкий процент можно приобрести земельный участок под строительство жилья, купить готовый частный дом, либо построить новый на уже имеющейся собственной земле, сообщает rg.ru.