Что такое затменный шлейф и чем опасно 11 ноября, рассказал Богдан Глоба

Лунное затмение осталось позади, и люди поспешили облегченно выдохнуть. НО астролог Богдан Глоба, сын известных специалистов по звездам Павла и Тамары Глобы, предупреждает: рано расслабляться. Потому что столь сильное небесное явление продолжает свое влияние.

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Глоба-младший поведал о затменном шлейфе. То есть неспокойная обстановка будет некоторое время сохраняться после стол серьезных событий на небе. Поэтому нужно проявлять осторожность еще несколько дней.

Зеркальная дата 11.11, будет скандальной и суетливой, аварийно-опасной и разочаровывающей, предупредил Глоба у себя в Telegram-канале. Так что лучше не предпринимать ничего и просто плыть по течению.