Коммунальные платежи россиян вырастут на 500 рублей к 2024 году

Стало известно, что цены за коммунальные услуги станут больше на 500 рублей к 2024 году.

Ближайшее повышение увеличит стоимость платежей на 200-250 рублей. Изменение тарифов планировалось еще летом, но потом его отложили до декабря. Отметили в ura.news.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Повышение цен за коммунальные услуги к 2024 году составит уже 300-500 рублей. Эксперт отметил, что такая мера будет ощутима для граждан. Но рост цен необходим для предоставления газа.