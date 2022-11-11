Коммунальные платежи россиян вырастут на 500 рублей к 2024 году

Стало известно, что цены за коммунальные услуги станут больше на 500 рублей к 2024 году.
Ближайшее повышение увеличит стоимость платежей на 200-250 рублей. Изменение тарифов планировалось еще летом, но потом его отложили до декабря. Отметили в ura.news.
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Повышение цен за коммунальные услуги к 2024 году составит уже 300-500 рублей. Эксперт отметил, что такая мера будет ощутима для граждан. Но рост цен необходим для предоставления газа.
«Эксперт также заметил, что повышение стоимости услуг положительно скажется на инфляции. По его словам, увеличение стоимости служит «демпфером», задерживающим «ингибитором инфляции»», – сообщили argumenti.ru.
Напомним, ранее ФАС заявила об увеличении тарифов на газ.