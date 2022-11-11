Ледяной дождь: россиян предупредили о сильном ухудшении погоды

Проживающих в Приморском крае могут ждать выходные с ледяным снегом.

Ухудшение погоды стоит ждать к утру 12 ноября. А к вечеру могут пойти ливни в некоторых местах.

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