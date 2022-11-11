Ледяной дождь: россиян предупредили о сильном ухудшении погоды

Проживающих в Приморском крае могут ждать выходные с ледяным снегом.
Ухудшение погоды стоит ждать к утру 12 ноября. А к вечеру могут пойти ливни в некоторых местах.
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«В этих сутках произойдет серьезное ухудшение погоды, местами будет опасная погода из-за смешанных осадков и сильного гололеда. Ожидаются почти все виды осадков от дождя, переходящего в мокрый снег или ледяной дождь и снова в снег, до сильного снега. На дорогах местами будет очень сильный гололед и снежный накат», – сообщил синоптик Руслан Юрковский на метеорологическом портале «Маглипогода».
Самое большое количество осадков прогнозируются на востоке Приморского края. А в некоторых районах могут быть даже перебои с электричеством.
Напомним, ранее синоптики предупредили о серьезных погодных переменах в трех городах России.