Ледяной дождь: россиян предупредили о сильном ухудшении погоды

Ледяной дождь

Ледяной дождь. Фото: Global Look Press

Жителям одного из регионов России стоит быть осторожнее на улице 12 и 13 ноября.

Проживающих в Приморском крае могут ждать выходные с ледяным снегом.

Ухудшение погоды стоит ждать к утру 12 ноября. А к вечеру могут пойти ливни в некоторых местах.

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«В этих сутках произойдет серьезное ухудшение погоды, местами будет опасная погода из-за смешанных осадков и сильного гололеда. Ожидаются почти все виды осадков от дождя, переходящего в мокрый снег или ледяной дождь и снова в снег, до сильного снега. На дорогах местами будет очень сильный гололед и снежный накат», – сообщил синоптик Руслан Юрковский на метеорологическом портале «Маглипогода».

Самое большое количество осадков прогнозируются на востоке Приморского края. А в некоторых районах могут быть даже перебои с электричеством.

Напомним, ранее синоптики предупредили о серьезных погодных переменах в трех городах России.

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