Россиян напугали дефицитом продуктов на торговых прилавках

Повышение цен на продовольственные товары стоит ожидать россиянам. Такой прогноз связан с изменением сезонных продуктов на прилавках супермаркетов.

Отметим, что традиционно в ноябре в магазинах происходит смена ассортимента с летнего на зимний. В некоторых супермаркетах уже трудно стало находить кабачки российского производства. А вскоре так может случиться и с редисом.

Магазины не дадут товару полностью исчезнуть. Недостающие продукты будут заменять зарубежными. Соотвественно и цены на них возрастут. Отмечают в primepress.ru.