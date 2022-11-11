Россиян напугали дефицитом продуктов на торговых прилавках

Повышение цен на продовольственные товары стоит ожидать россиянам. Такой прогноз связан с изменением сезонных продуктов на прилавках супермаркетов.
Отметим, что традиционно в ноябре в магазинах происходит смена ассортимента с летнего на зимний. В некоторых супермаркетах уже трудно стало находить кабачки российского производства. А вскоре так может случиться и с редисом.
Магазины не дадут товару полностью исчезнуть. Недостающие продукты будут заменять зарубежными. Соотвественно и цены на них возрастут. Отмечают в primepress.ru.
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Напомним, ранее стало известно о появлении акциза на сахаросодерщие напитки.