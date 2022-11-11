Участники уголовного процесса смогут получать повестки через «Госуслуги»

Повестки участникам уголовного судопроизводства будут присылать через Единый портал или «Госуслуги».
Услуга будет доступна тем, у кого нет ограничений в связи с мерой пресечения.
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«Повестка или уведомление в электронном виде могут быть направлены посредством Единого портала лицу, давшему согласие на Едином портале на уведомление его посредством Единого портала, при условии, что возможность использования данным лицом Единого портала не ограничена в связи с примененной к нему мерой пресечения или назначенным наказанием, либо посредством системы электронного документооборота участника уголовного судопроизводства с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия», – отметили в законопроекте на сайте Госдумы.
К слову, у участников уголовного судопроизводства появится возможность присутствовать на заседании суда любой инстанции с помощью видео-конференц-связи.
Напомним, ранее Минпросвещения включило понятие «домашнее задание» в нормативные документы.